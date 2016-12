foto Ansa 11:28 - Maltrattamenti, violenza sessuale, minacce di morte. E poi, sequestrata in casa ogni volta che lui usciva. E' stata questa la vita di una 39enne salernitana: tre mesi di inferno terminati ieri con l'arresto, della polizia, di quello che doveva essere il suo compagno e, invece, si è trasformato nel suo aguzzino. A finire in manette, un algerino di 40 anni, Farid Boughaala. - Maltrattamenti, violenza sessuale, minacce di morte. E poi, sequestrata in casa ogni volta che lui usciva. E' stata questa la vita di una 39enne salernitana: tre mesi di inferno terminati ieri con l'arresto, della polizia, di quello che doveva essere il suo compagno e, invece, si è trasformato nel suo aguzzino. A finire in manette, un algerino di 40 anni, Farid Boughaala.

L'uomo, pregiudicato conosciuto dalla polizia con vari alias, poco dopo aver intrapreso la relazione, ha subito mostrato un'indole violenta e aggressiva, tanto da far decidere alla sua compagnia, dopo un periodo di convivenza, di lasciarlo benché aspettasse un figlio.



La donna aveva tentato una prima fuga

I continui maltrattamenti fisici, fatti di percosse e violenza sessuale nonché minacce di morte, hanno spinto la donna a fuggire da quella che era divenuta la sua prigione, un "basso" nel quartiere Forcella. L'algerino, però, non ha preso di buon grado la decisione della sua compagna tanto da raggiungerla a Salerno, presso l'abitazione materna, col chiaro scopo di riportarla a casa.



Una volta tornati a Napoli, le violenze sono continuate a tal punto che l'uomo ha deciso di chiuderla in casa, ogni qualvolta lui si allontanava.



Le urla della donna e l'arrivo della polizia

Le urla della donna hanno fatto sì che, attraverso il 113, venisse allertata la polizia. I poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura, nel pomeriggio di ieri, hanno salvato la donna liberandola da quella che era divenuta la sua prigione. L'uomo, proprio mentre gli agenti stavano tentando di aprire la sua abitazione, stava rincasando: alla loro vista, ha tentato invano di fuggire. Bloccato dai poliziotti, è stato arrestato con l'accusa di sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia, nonché denunciato perché responsabile di atti di violenza sessuale e ingresso e soggiorno illegale sul territorio.