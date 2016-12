Lega Nord, indagato l' a.d. di Finmeccanica Orsi per la presunta tangente da 10 mln

foto LaPresse 21:39 - Il presidente e a.d. di Finmeccanica, Giuseppe Orsi, è stato iscritto nel registro degli indagati della procura di Napoli nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte tangenti alla Lega. L'ipotesi di reato, a quanto si è appreso, è di corruzione internazionale e riciclaggio. L'iscrizione di Orsi avviene in seguito alle dichiarazioni rese ai pm dall'ex dirigente delle relazioni esterne della holding Lorenzo Borgogni. - Il presidente e a.d. di Finmeccanica, Giuseppe Orsi, è stato iscritto nel registro degli indagati della procura di Napoli nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte tangenti alla Lega. L'ipotesi di reato, a quanto si è appreso, è di corruzione internazionale e riciclaggio. L'iscrizione di Orsi avviene in seguito alle dichiarazioni rese ai pm dall'ex dirigente delle relazioni esterne della holding Lorenzo Borgogni.

L'iscrizione è stata disposta nell'ambito dell'inchiesta che ha portato ieri a perquisizioni e sequestri eseguiti a Lugano sulla base di una rogatoria con la procura federale elvetica. L'indagine riguarda la vendita di 12 elicotteri Agusta Westland all'India per la quale il gruppo, secondo Borgogni avrebbe versato tangenti a un intermediario, indicato come persona vicina a Orsi. La Procura parla di "atto dovuto".



Nell'inchiesta è coinvolto il consulente d'affari italo-svizzero Guido Ralph Haschke, destinatario ieri del decreto di sequestro. L'uomo, per la sua intermediazione, avrebbe ricevuto una somma di 51 milioni di dollari, parte della quale - probabilmente 10 milioni, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbero andati alla Lega.



Nella vicenda sarebbe stato coinvolto, secondo quanto rivelato da Borgogni, un secondo intermediario nelle cui mani sarebbe stata materialmente versata la tangente. Le indagini - coordinate dal procuratore aggiunto Francesco Greco e dai pm Francesco Curcio, Vincenzo Piscitelli e Henry John Woodcock - mirano, tra l'altro, a identificare questo secondo presunto mediatore. Gli inquirenti sono in possesso di un nome - Christian Mitchell - ma potrebbe trattarsi anche di un nominativo falso per nascondere la vera identità. Al momento, comunque, l'uomo non sarebbe stato ancora identificato.



Maroni: "Su di noi solo stronzate fangose"

"La Lega non si fa intimidire di certo da queste stronzate fangose". Cosi' Roberto Maroni sul suo profilo Facebook commenta l'inchiesta su presunte tangenti alla Lega nell'ambito di commesse internazionali del gruppo Finmeccanica. "Le insinuazioni di un ex-dirigente di Finmeccanica (licenziato dal nuovo Presidente Giuseppe Orsi) orecchiate da qualche parte su 'presunti finanziamenti illeciti ai partiti' - scrive Maroni - sono diventate sui giornali di oggi 'tangenti alla Lega'. Viva la libera stampa (si fa per dire...)".



Orsi: mai dato denaro

"Mai pagato tangenti a nessuno". Lo ha assicurato il presidente e amministratore delegato di Finmeccanica, Giuseppe Orsi, intervistato dal Tg1. "Non ho mai pagato alcuna somma illegale - ha detto - né alla Lega né ad alcun altro. Durante tutto il periodo di amministratore delegato di Finmeccanica e AgustaWestland non mi è mia capitato di pagare alcunché di illegale". Peraltro, ha proseguito, "la ragione sarebbe ridicola perché io ero parte di una terna di candidati interni ed è stato il ministero del Tesoro che ha fatto la sua scelta sulla base della mia esperienza personale".



Bossi: "Nessuna tangente"

"Penso proprio di no, non può essere, io non ho mai sentito cose del genere". Lo ha detto Umberto Bossi rispondendo, a margine di un comizio elettorale a Como, ad una domanda sull'ipotesi che siano state pagate tangenti alla Lega da Finmeccanica.



"Lì di solito lavorava Giorgetti, che è un pretino", ha aggiunto Bossi riferendosi al segretario della Lega lombarda e ricordando che in passato aveva rifiutato del denaro dal banchiere Giampiero Fiorani. "Di Giorgetti - ha assicurato il presidente della Lega - sono ultrasicuro, se gli davano le tangenti lui gliele portava indietro".