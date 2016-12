foto Getty

- Un uomo di 34 anni, Antonio Taglialatela, residente a Giugliano in Campania, è stato ucciso nel quartiere napoletano di Pianura da sconosciuti che gli hanno sparato numerosi colpi d'arma da fuoco. L'agguato è avvenuto mentre la vittima camminava a piedi. Per Taglialatela non c'è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri della Compagnia Bagnoli e della locale caserma.