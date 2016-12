foto Ansa

07:37

- Vasta operazione interforze coordinata dalla Dda di Napoli contro il clan Belforte di Marcianise (Caserta). Quarantaquattro le ordinanze di custodia cautelare, in diverse regioni, nei confronti di altrettanti esponenti del clan. Sequestrati beni mobili e immobili per 10 milioni di euro. Erano le mogli dei capi, con i mariti in carcere, a far condurre le attività criminali gestendo la cassa comune del clan.