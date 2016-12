foto Ansa

11:15

- Incidente mortale sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore in provincia di Salerno. L'incidente è avvenuto per cause ancora da accertare e ha coinvolto due veicoli provocando il decesso di una persona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, le squadre di pronto intervento Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.