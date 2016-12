Nuovo malore in campo, ma i vertici della Nocerina rassicurano: "Pomante sta bene"

foto LaPresse 17:23 - Al 47' dell'incontro Nocerina-Reggina, di serie B, il giocatore Marco Pomante della squadra di casa si è accasciato a terra a centrocampo senza aver riportato scontri di gioco. I calciatori hanno richiamato l'attenzione del'arbitro. Poi è giunta una barella e Pomante è stato trasportato in ambulanza, con un reggicollo e apparentemente cosciente. Solo una settimana fa, un malore in campo ha stroncato la vita di Piermario Morosini a 25 anni. - Al 47' dell'incontro Nocerina-Reggina, di serie B, il giocatore Marco Pomante della squadra di casa si è accasciato a terra a centrocampo senza aver riportato scontri di gioco. I calciatori hanno richiamato l'attenzione del'arbitro. Poi è giunta una barella e Pomante è stato trasportato in ambulanza, con un reggicollo e apparentemente cosciente. Solo una settimana fa, un malore in campo ha stroncato la vita di Piermario Morosini a 25 anni.

Portavoce della Nocerina: "Pomante sta bene"

Il difensore della Nocerina Marco Pomante, colto da un malore in campo nella partita contro la Reggina, avrebbe avuto dei problemi respiratori causati da un colpo ricevuto alla gola durante una fase di gioco. Lo riferisce il portavoce della squadra. "Quando è caduto ci ha fatto preoccupare - ha riferito l'addetto stampa della società - ma abbiamo capito che l'episodio non era grave. Ora è all'ospedale per dei controlli ma è cosciente e sta bene".