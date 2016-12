foto Ansa Correlati Lavitola torna e si costituisce 14:54 - "Valter voleva chiedere 5 milioni di euro a Silvio Berlusconi per il suo silenzio". Lo ha detto ai pm di Napoli Maria Lavitola, sorella del direttore dell'Avanti. La donna si è infatti presentata in Procura il 17 febbraio rivelando: "La moglie di Valter ha svuotato le cassette di sicurezza in banca prima della perquisizione, mio fratello aveva una talpa in tribunale". "A dire la verità ho paura di lui, mi picchiava", ha poi aggiunto. - "Valter voleva chiedere 5 milioni di euro a Silvio Berlusconi per il suo silenzio". Lo ha detto ai pm di Napoli Maria Lavitola, sorella del direttore dell'Avanti. La donna si è infatti presentata in Procura il 17 febbraio rivelando: "La moglie di Valter ha svuotato le cassette di sicurezza in banca prima della perquisizione, mio fratello aveva una talpa in tribunale". "A dire la verità ho paura di lui, mi picchiava", ha poi aggiunto.

Un vero e proprio ricatto ai danni del Cavaliere, quello che Lavitola avrebbe avuto in mente. La testimone rivela di aver incontrato nel novembre scorso una donna, Neire Cassia Pepes Gomez, che a suo dire sarebbe stata inviata in Italia dal fratello. Neire le riferì di avere con sé una lettera di Valter da consegnare ad un avvocato che avrebbe dovuto recarsi da Berlusconi per chiedergli la somma di 5 milioni di euro. Il legale, tuttavia, le disse che di questa faccenda "non voleva saperne nulla".



"Io chiesi a Neire - ha dichiarato Maria Lavitola - a che titolo Berlusconi dovesse dare questi soldi a mio fratello e lei mi rispose che era una tattica, nel senso che se gli dava questi 5 milioni di euro andava tutto bene, mentre se non li dava Valter, una volta tornato in Italia, avrebbe avuto tutte le giustificazioni anche morali per dire tutto quello che sapeva su Berlusconi".



La moglie svuotò le cassette di sicurezza

Le rivelazioni della donna non si fermano qui. La moglie di Valter Lavitola - secondo quanto riferito ai pm durante la deposizione - avrebbe svuotato le cassette di sicurezza presso una banca romana dopo che il marito aveva saputo in anticipo di un'imminente perquisizione. "Valter è a conoscenza di quanto intendono fare gli inquirenti. Mi ha detto che in Tribunale ha qualcuno che lo aiuta e lo informa. Ad esempio lui stesso due o tre giorni prima che io subissi la perquisizione mi disse per telefono che nei giorni successivi mi sarebbero venuti a prendere e che se mi arrestavano buttavano le chiavi".



"Ricordo poi - continua Maria Lavitola - che quando il dott. Piscitelli (uno dei titolari dell'inchiesta, ndr) dispose l'apertura di alcune sue cassette di sicurezza in una banca di Roma, lui lo seppe in anticipo tanto che avvisò la moglie e la stessa le svuotò prima che fossero aperte".