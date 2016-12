Coppa America, sequestrate false borse Vuitton

foto Ansa Correlati Le operazioni della Guardia di Finanza 09:51 - Decine di false borse Louis Vuitton sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Napoli. I militari, in occasione delle regate di Coppa America di cui la famosa griffe è tra i principali sponsor, hanno intensificato i controlli sulle griffe contraffatte, e hanno individuato un laboratorio di produzione di falsi. Nel locale sono stati rinvenuti una decina di macchinari, oltre 300 borse e 8mila cartellini, tutti con il marchio Louis Vuitton. - Decine di false borse Louis Vuitton sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Napoli. I militari, in occasione delle regate di Coppa America di cui la famosa griffe è tra i principali sponsor, hanno intensificato i controlli sulle griffe contraffatte, e hanno individuato un laboratorio di produzione di falsi. Nel locale sono stati rinvenuti una decina di macchinari, oltre 300 borse e 8mila cartellini, tutti con il marchio Louis Vuitton.

Nella fabbrica clandestina chiusa dai militari si producevano esclusivamente borse con il marchio contraffatto Louis Vuitton. Il laboratorio abusivo era all'interno di un parco, in un locale interrato, accessibile solo da una porticina sul retro di un'autorimessa.



Le Fiamme gialle hanno sequestrato, oltre alle 300 borse complete di custodia in stoffa pronte per la vendita, anche 300 semilavorati, 1.700 accessori metallici, 20 metri di tessuto e pellame, 10 macchinari industriali e 4 banchi di lavoro. Una persona è stata denunciata.