foto LaPresse

21:00

- Un aereo ultraleggero è precipitato nelle campagne di Limatola, in provincia di Benevento. Il pilota, di cui ancora non sono state rese note le generalità, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare.