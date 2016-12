foto LaPresse

14:19

- Un uomo di 46 anni, M. R. è ricoverato in gravi condizioni al "Cardarelli" di Napoli dopo essere stato investito questa mattina da un Suv nel quartiere Arenella. M.R., portiere di uno stabile in via Suarez, è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e portato in ospedale, dove i medici gli hanno riscontrato un trauma cranico e contusioni multiple. Chi ha dato l'allarme ha detto di aver visto un Suv allontanarsi e di aver scorto l'uomo riverso a terra.