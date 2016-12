foto Infophoto

22:55

- Una donna è stata trovata con la gola tagliata in un appartamento nel centro di Avellino. Ersilia Silvestri, 60 anni, madre di due figli, è stata trovata proprio da loro. Quando è stata soccorsa era già morta. Sul posto la polizia non esclude, al momento, alcuna ipotesi, compresa quella di un suicidio per le modalità del taglio e per la posizione del corpo.