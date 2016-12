Napoli, minacciano un 15enne per dieci euro: bloccati due baby-rapinatori di 11 e 14 anni

foto LaPresse 21:12 - Due baby-rapinatori di 11 e 14 anni sono stati fermati dalla polizia dopo essere stati sorpresi a minacciare un 15enne con un coltello per un bottino di 10 euro. E' successo a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano. I due sono stati seguiti a piedi, quindi bloccati e denunciati dagli agenti per rapina aggravata. Incredule le famiglie dei due, convocate in commissariato dopo i fatti. - Due baby-rapinatori di 11 e 14 anni sono stati fermati dalla polizia dopo essere stati sorpresi a minacciare un 15enne con un coltello per un bottino di 10 euro. E' successo a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano. I due sono stati seguiti a piedi, quindi bloccati e denunciati dagli agenti per rapina aggravata. Incredule le famiglie dei due, convocate in commissariato dopo i fatti.

"Dacci i soldi" hanno intimato al 15enne i due impugnando un coltellino acquistato tre giorni prima per 2,50 euro. La vittima ha quindi consegnato l'unica banconota da 10 euro che aveva in tasca. Una pattuglia di poliziotti in servizio nella zona ha però notato l'accaduto e ha bloccato i due fuggitivi.



Dai controlli è emerso che la banconota era stata divisa in parti uguali: due pezzi da cinque euro che sono stati sequestrati, con il coltellino del 14enne. Una volta in commissariato, il più grande dei due si è lasciato andare ai primi segni di pentimento: "Ho sbagliato, credo proprio di non farlo più", avrebbe detto agli agenti. Davanti ai poliziotti, increduli, sono arrivati anche i genitori dei due amici. "Non potevamo aspettarcelo", il loro commento.