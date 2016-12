foto Ansa

00:01

- Una bambina di diciassette mesi è stata travolta e uccisa da un camion che faceva manovra. Il fatto è accaduto a Marano, in provincia di Napoli. Subito dopo l'incidente il conducente del mezzo è fuggito a piedi, ma è stato rintracciato e arrestato. Dovrà rispondere di omicidio colposo e omissione di soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la piccola non c'è stato nulla da fare.