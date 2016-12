Salerno, 17enne accoltellata: arrestato l'ex

foto Ansa Correlati Salerno, 17enne accoltellata: grave 09:12 - E' stato fermato con l'accusa di tentato omicidio l'ex fidanzato della 17enne accoltellata a Salerno. Secondo i carabinieri il giovane aveva convinto la ragazza ad accettare un passaggio per andare a scuola. Poi, una volta in auto, probabilmente accecato dalla gelosia, le avrebbe sferrato una coltellata all'addome, ferendola gravemente. Ed era stato proprio lui a portarla in ospedale raccontando di un'aggressione avvenuta ad opera di sconosciuti. - E' stato fermato con l'accusa di tentato omicidio l'ex fidanzato della 17enne accoltellata a Salerno. Secondo i carabinieri il giovane aveva convinto la ragazza ad accettare un passaggio per andare a scuola. Poi, una volta in auto, probabilmente accecato dalla gelosia, le avrebbe sferrato una coltellata all'addome, ferendola gravemente. Ed era stato proprio lui a portarla in ospedale raccontando di un'aggressione avvenuta ad opera di sconosciuti.

La giovane era stata subito trasportata all'ospedale di San Leonardo di Salerno per essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico ma è tuttora in gravi condizioni. Secondo quanto accertato dai carabinieri il 19enne riteneva che la ex fidanzata avesse allacciato un'altra relazione.