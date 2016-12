A Napoli il Congresso delle Malattie Digestive

- Un milione e mezzo di ricoveri all’anno, oltre il 30% dei morti per tumore: sono questi i numeri delle malattie dell’apparato digerente. Una vera e propriaalla quale il sistema sanitario nazionale fa fronte con armi insufficienti. I posti letto specialistici dinon sono abbastanza, né lo sono i medici specialisti in forza alle strutture pubbliche. Questa la denuncia dei gastroenterologi italiani.

La richiesta dei gastroenterologi è una ridistribuire delle forze in campo, proprio al fine di non compromettere la cura di chi è affetto da patologie digestive, e non gravare sui costi del sistema sanitario trascurando le patologie più importanti. Spesso infatti finisce che a curare le malattie digestive siano medici non specialisti.

A Napoli, durante il Congresso Nazionale delle Malattie Digestive (28 marzo-31 marzo 2012), le Società Scientifiche gastroenterologiche AIGO SIED e SIGE presenteranno ai Rappresentanti delle Istituzioni il contenuto del primo "Libro Bianco della Gastroenterologia Italiana", documento ufficiale che esprime la posizione degli specialisti della disciplina rispetto ai quesiti cruciali che riguardano l’assistenza alle patologie dell’apparato digerente.

Il "Libro Bianco della Gastroenterologia Italiana" è il frutto di un grande sforzo unitario, primo nel suo genere, di tutta la Gastroenterologia italiana, nelle sue varie componenti. Centocinquanta gastroenterologi di tutte le regioni italiane, appartenenti al mondo universitario o ospedaliero, hanno infatti collaborato con grande entusiasmo e costruttività alla sua stesura.

I dati del documento dimostrano inequivocabilmente che le malattie digestive hanno un impatto importante sulla salute della popolazione e sui costi del sistema sanitario: la diffusione delle malattie dell’apparato digerente riguarda un numero sempre crescente di italiani. Le malattie dell’apparato digerente rappresentano una delle più importanti cause di morte nella popolazione generale.

Il Libro Bianco vuole essere un forte richiamo per le Istituzioni al confronto sulle esigenze reali ed imprescindibili per assicurare la miglior qualità delle cure ai pazienti con malattie dell’apparato digerente. L’incontro a Napoli fra i Gastroenterologi Italiani e le Società scientifiche che li rappresentano e le alte cariche istituzionali che interverranno assume quindi un grande significato di confronto e di costruzione di una sanità più efficace ed efficiente, per tutti i cittadini italiani.