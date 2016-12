foto LaPresse 10:24 - L'ordinanza è chiara: ai cittadini residenti è fatto divieto di morire. Perché il cimitero attuale è di proprietà di un paese confinante. E quindi per seppellire i morti bisogna andare ad "elemosinare" un loculo nei Comuni vicini. La surreale vicenda accade a Falciano del Massico, provincia di Caserta, dove il sindaco Giulio Cesare Fava ha espressamente vietato ai suoi cittadini di non "oltrepassare il confine della vita terrena per andare nell'aldilà". - L'ordinanza è chiara: ai cittadini residenti è fatto divieto di morire. Perché il cimitero attuale è di proprietà di un paese confinante. E quindi per seppellire i morti bisogna andare ad "elemosinare" un loculo nei Comuni vicini. La surreale vicenda accade a Falciano del Massico, provincia di Caserta, dove il sindaco Giulio Cesare Fava ha espressamente vietato ai suoi cittadini di non "oltrepassare il confine della vita terrena per andare nell'aldilà".

Il problema comincia nel 1964, come racconta la "Stampa". E' in quell'anno che Falciano diventa un Comune autonomo. In fase di divisione del territorio però il cimitero resta tutto nella vicina Carinola. E così da allora gli abitanti non hanno un loro cimitero. Il sindaco racconta che sì, c'è il progetto per un nuovo camposanto. Ma "costava 14 miliardi delle vecchie lire, troppe per una compunità piccola come la nostra" (Falciano conta circa 4mila abitanti).



Si opta per una soluzione alternativa: ampliare il cimitero esistente. E a tal fine nasce un consorzio con la vicina Carinola (anno 1993). Peccato che tutto si fermi lì. Una delibera dà infatti a Carinola la rappresentanza per Falciano. La conseguenza? "Noi non siamo mai stati avvertiti delle vicende che riguardano l'opera di allargamento", dice il sindaco, che ha così deciso di uscire dal consorzio e cominciare la costruzione di un nuovo cimitero. Le proposte non si sono fatte attendere: alcuni proprietari terrieri si sono già fatti avanti per offrire il loro terreno da destinare alla causa del cimitero.



Fava valuterà la zona più ideonea e si farà aiutare da alcuni avvocati per risolvere i problemi insorti con Carinola, che accusa Falciano di non rispettare l'accordo stipulato. Nel frattempo, naturalmente, è vietato morire. In attesa che il cimitero sia pronto.