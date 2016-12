Camorra, catturato in Spagna il boss Polverino Era tra i più pericolosi latitanti in Europa

foto Ansa Correlati L'arresto del boss Polverino 12:31 - I carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli insieme a personale dell'Uco (Unidad Central Operativa) della Guardia Civil hanno catturato in Spagna un latitante inserito nell'elenco dei ricercati di massima pericolosità: Giuseppe Polverino, 53enne, a capo dell'omonimo clan camorristico che controlla impero da un miliardo di euro. - I carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli insieme a personale dell'Uco (Unidad Central Operativa) della Guardia Civil hanno catturato in Spagna un latitante inserito nell'elenco dei ricercati di massima pericolosità: Giuseppe Polverino, 53enne, a capo dell'omonimo clan camorristico che controlla impero da un miliardo di euro.

Quando i militari dell'Arma hanno bloccato a Jerez de la Frontera Polverino, che era insieme a un affiliato di spicco del clan, il 48enne Raffaele Vallefuoco, ha cercato di sfuggire invano al controllo mostrando una carta d'identità intestata ad altra persona.



A Polverino e Vallefuoco, che erano ricercati in tutta Europa, i Carabinieri hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere chiesta dalla Direzione distrettuale antimafia partenopea per associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso.