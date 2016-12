foto Tgcom 10:05 - I carabinieri del Nas e la guardia di finanza di Napoli hanno notificato in Campania, Toscana e Piemonte 13 provvedimenti cautelari contro medici e paramedici accusati di concussione, abuso d'ufficio, falso e truffa. Tra gli arrestati il primario di ortopedia dell'ospedale Cardarelli, Paolo Iannelli. Secondo l'accusa gli indagati dirottavano verso la clinica privata "Villa del Sole" i pazienti dell'ospedale che attendevano di essere operati. - I carabinieri del Nas e la guardia di finanza di Napoli hanno notificato in Campania, Toscana e Piemonte 13 provvedimenti cautelari contro medici e paramedici accusati di concussione, abuso d'ufficio, falso e truffa. Tra gli arrestati il primario di ortopedia dell'ospedale Cardarelli, Paolo Iannelli. Secondo l'accusa gli indagati dirottavano verso la clinica privata "Villa del Sole" i pazienti dell'ospedale che attendevano di essere operati.

Il primario rimasto coinvolto, insieme con altri colleghi medici e inferimeri, cercava, spesso riuscendoci, di convincere i pazienti ricoverati al Cardarelli ad andare nella casa di cura privata a operarsi d'urgenza. Iannelli è finito in carcere, suo fratello, anch'egli medico, è ai domiciliari, come anche l'amministratore della clinica, mentre per altri tre medici è scattata la misura restrittiva.



Sugli aspetti fiscali della vicenda hanno condotto accurate verifiche i finanzieri, mentre i Nas hanno avuto il compito di vagliare la documentazione sequestrata durante le perquisizioni, acquisendo le testimonianze di pazienti e dipendenti delle due strutture.



Ai sei, tra medici e personale sanitario, destinatari delle misure cautelari sono stati contestati a vaio titolo i reati di associazione per delinquere finalizzata alla concussione, abuso d'ufficio, truffa ai danni della pubblica amministrazione.



Secondo gli investigatori, la truffa sarebbe stata realizzata usufruendo dell'attività in regime di intra-moenia.