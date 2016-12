Tedesca sgozzata nell'Avellinese

16:30

- Una tedesca di 31 anni, Patrizia Klear, è stata uccisa a Grottaminarda, in provincia di Avellino. Trasferitasi prima a Napoli e dall'anno scorso in Irpinia insieme alla famiglia, la donna è stata sgozzata con un taglio netto alla gola poco dopo essere uscita di casa nella frazione di Carpignano. Sul posto sono giunti i carabinieri di Ariano Irpino e della Scientifica. Predisposti numerosi posti di blocco su strade provinciali e statali in zona.