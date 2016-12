Napoli, trovato cadavere in strada

00:04

- Il cadavere di un uomo è stato trovato nella zona del Vasto, a Napoli. A quanto si apprende il corpo sarebbe di un immigrato tunisino di 29 anni. A effettuare la macabra scoperta è stato un passante che ha avvertito il 118. A un primo esame il cadavere non presenta segni di violenza e a terra non sono state trovate tracce di sangue. Non si esclude, quindi, che il giovane possa essere morto dopo aver assunto sostanze stupefacenti.