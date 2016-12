Donna uccisa a Eboli, due arresti

18:08

- Due giovani di 27 e 31 anni sono stati arrestati nell'ambito dell'indagine sull'omicidio di Maria Ricci, la donna di 50 anni uccisa ad Eboli a coltellate mentre rientrava a casa con il marito. Il motivo dell'aggressione alla coppia sarebbe dovuto a motivi passionali. E' ancora molto grave ma non in imminente pericolo di vita il marito di 54 anni, ancora ricoverato in ospedale.