Blitz del Fisco in Campania

foto Ansa Correlati Blitz della Gdf a Trastevere

12:55

- Ancora una maxioperazione della guardia di finanza in Campania. Setacciati 110 locali tra discoteche, ristoranti, pizzerie, bar, pub e in generale locali notturni. In campo 423 uomini: 271 dell'Agenzia delle Entrate, 112 dell'Inps, 40 della Siae. I controlli sono andati avanti fino alle prime luci dell'alba. "Significativi risultati", dicono i finanzieri.