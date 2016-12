foto Ansa 23:42 - Due giovani di Eboli, di 27 e 37 anni, residenti nel centro storico della cittadina, sono stati arrestati nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione e l'omicidio dell'altra notte di Maria Ricci, 50 anni. La donna è stata assalita mentre rientrava a casa sua con il marito Giovanni Caifa, 54 anni, ora in ospedale con prognosi riservata. - Due giovani di Eboli, di 27 e 37 anni, residenti nel centro storico della cittadina, sono stati arrestati nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione e l'omicidio dell'altra notte di Maria Ricci, 50 anni. La donna è stata assalita mentre rientrava a casa sua con il marito Giovanni Caifa, 54 anni, ora in ospedale con prognosi riservata.

I due arrestati, Mario De Pasquale e Tiziano Alacqua, entrambi già denunciati in passato, risiedono proprio nel centro storico di Eboli, nei pressi del luogo in cui la coppia è stata aggredita l'altra notte. I due avrebbero agito per vendicare antichi dissapori. Alla base del delitto vi sarebbero infatti maldicenze, calunnie e screzi tra vicinato.



La brutale aggressione è avvenuta dopo che Giovanni Caifa, che fa il pastore, aveva parcheggiato la propria auto per poi raggiungere a piedi, insieme alla moglie, il portone di casa. Maria Ricci, casalinga, è stata uccisa all'interno del portone della sua abitazione. Numerose le coltellate sferrate contro di lei: sarebbero non meno di una decina le ferite riscontrate al petto ed all'addome della donna.



Anche il marito è stato raggiunto da diverse coltellate. L'uomo ha tentato in tutti i modi di parare i colpi e ha riportato numerose ferite di arma da taglio alle mani e alla schiena. La lama gli avrebbe trapassato un polmone. Sanguinante, il 54 enne ha tentato di rifugiarsi in un vicoletto poco distante dall'edificio, dove è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale.