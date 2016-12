foto Ansa Correlati Varese, Gdf scopre falso invalido 12:02 - Imprenditore, dichiara un reddito di 20mila euro. Ma guida una Porsche Panamera 4.8 del valore di circa 100mila euro. Un suo collega non presenta nessuna dichiarazione, ma si muove al volante di una Land Rover 3.6 che costa 100mila euro. E una casalinga viaggia su un'Audi Q7 3.0 del valore di circa 70 mila euro. Sono le sorprese emerse dall'operazione di controllo condotta ad Avellino dalla guardia di finanza. - Imprenditore, dichiara un reddito di 20mila euro. Ma guida una Porsche Panamera 4.8 del valore di circa 100mila euro. Un suo collega non presenta nessuna dichiarazione, ma si muove al volante di una Land Rover 3.6 che costa 100mila euro. E una casalinga viaggia su un'Audi Q7 3.0 del valore di circa 70 mila euro. Sono le sorprese emerse dall'operazione di controllo condotta ad Avellino dalla guardia di finanza.

Controllate diverse persone a bordo di mezzi di grossa cilindrata: in vari casi i veicoli sono risultati intestati a persone fisiche o a imprese che dichiarano un reddito totalmente incongruo rispetto alla spesa sostenuta.



Quasi 260 militari della guardia di finanza di Caserta, Avellino e Benevento nelle ultime ore hanno concentrato la loro attenzione anche sulle attività commerciali ed i luoghi della movida in Campania.



In materia di scontrini e ricevute fiscali sono già stati controllati 376 esercizi commerciali delle tre province con una percentuale di irregolarita' di oltre il 70%. La presenza dei finanzieri ha determinato una variazione media degli incassi di oltre il 120%, con picchi del 425%. Controllati 52 esercizi commerciali ubicati nelle zone della cosiddetta movida (discopub, ristoranti, pizzerie) dove sono stati intervistati oltre 200 lavoratori, di cui 42 irregolari.



In materia di contraffazione di marchi ed a tutela del made in Italy sono stati sequestrati 4.500 articoli contraffatti e denunciati 21 responsabili.



Controllati 62 automezzi di grossa cilindrata per acquisire gli indici di capacità contributiva da utilizzare per i successivi approfondimenti ai fini fiscali. Individuati diversi evasori fiscali alla guida di autovetture di lusso.