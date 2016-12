Droga, decine di arresti a Napoli e hinterland. Operazione con la Guardia civil

foto Afp 09:02 - I carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno arrestato 23 persone nell'hinterland a nord di Napoli, in Spagna e in varie località d'Italia. Sono accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti, aggravata dall'aver agito per finalità camorristiche. Il blitz è avvenuto in collaborazione con la Guardia Civil spagnola. - I carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno arrestato 23 persone nell'hinterland a nord di Napoli, in Spagna e in varie località d'Italia. Sono accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti, aggravata dall'aver agito per finalità camorristiche. Il blitz è avvenuto in collaborazione con la Guardia Civil spagnola.

Nel corso di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, i carabinieri hanno scoperto nuove strategie messe in atto dai vertici dei clan camorristici Polverino e Nuvoletta per l'importazione di hashish e cocaina dal Marocco alla Spagna e poi in Italia, con fornitori maghrebini dislocati nella penisola iberica e con un folto gruppo di corrieri polacchi.



G.Tauro, maxi sequestro droga

I finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Reggio Calabria, in collaborazione con l'Agenzia delle dogane, hanno sequestrato 114 chili di cocaina in un container in transito al porto di Gioia Tauro proveniente dal porto panamense di Balboa. La droga, forse destinata al nord Italia, avrebbe fruttato un guadagno di 20 milioni di euro.