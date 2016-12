foto LaPresse Correlati Napoli, ultrà violenti: 11 arresti 11:08 - Erano in contatto anche con alcuni calciatori del Napoli gli 11 ultrà arrestati ieri con l'accusa di aver organizzato assalti contro i tifosi "nemici". E i rapporti tra giocatori del pallone e tifosi violenti, secondo il procuratore aggiunto Giovanni Melillo, sono molto più frequenti e stretti di quanto si creda. "Le pressioni dei gruppi ultrà sulla società - ha spiegato - possono tornare utili quando è il momento di rinnovare i contratti". - Erano in contatto anche con alcuni calciatori del Napoli gli 11 ultrà arrestati ieri con l'accusa di aver organizzato assalti contro i tifosi "nemici". E i rapporti tra giocatori del pallone e tifosi violenti, secondo il procuratore aggiunto Giovanni Melillo, sono molto più frequenti e stretti di quanto si creda. "Le pressioni dei gruppi ultrà sulla società - ha spiegato - possono tornare utili quando è il momento di rinnovare i contratti".

Il capo del gruppo ultrà è Francesco Fucci, 33 anni, ritenuto vicino al clan camorristico dei Mazzarella. Era in casa sua, che gli indagati indicavano convenzionalmente come "il bar" o "il baretto", che ogni settimana venivano preparati scontri, aggressioni e provocazioni a tifosi rivali. Scontri che avvenivano in occasione delle partite del Napoli, in trasferta o in casa (drammatico il bilancio dei tafferugli in occasione di Napoli - Liverpool dell'ottobre 2010) ma anche di incontri di altre squadre, come Real Marcianise - Verona giocata nell'aprile dello stesso anno.



La casa di Fucci non era però frequentata solo da violenti e pregiudicati. Ci andò, mentre il capo ultrà era agli arresti domiciliari per droga, anche l'ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce, ora al Parma, che gli portò alcune sue maglie; vi furono invitati, ma furono più prudenti e non ci andarono, altri calciatori partenopei.



"Cerchiamo di avere buoni rapporti con la tifoseria, soprattutto organizzata, anche perché questo ci consente di giocare con minore pressione", ha spiegato Santacroce, sentito come persona informata dei fatti.



E nonostante la Procura sospetti legami più stretti tra ultrà e calciatori, l'unico verbale noto in cui, sia pure in maniera vaga, si fa riferimento a sollecitazioni di personaggi ambigui perché un calciatore non venga ceduto è quello di Ezequiel Lavezzi, sentito nell'ambito di una diversa inchiesta, quella su camorra, riciclaggio e ristorazione.



Lavezzi parla dei suoi rapporti con Antonio Lo Russo, figlio del capoclan Salvatore, oggi pentito: è il giovane (ora latitante) fotografato a bordo campo del San Paolo mentre assiste alla partita. "Quando si profilava la possibilità che io lasciassi il Napoli - dice il Pocho - fu proprio questa persona ad attivarsi perché in curva B fosse esposto uno striscione che mi invitava a non andare via".