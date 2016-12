foto Ansa Correlati Fiamme Gialle "aprono" il Festival di Sanremo

Le storiche aree dei mercati di Napoli nel mirino della Guardia di Finanza: in quello di Sant'Anna a Capuana su circa 50 ambulanti presenti è stato riscontrato che 40 di loro erano privi del misuratore fiscale. La presenza dei finanzieri impegnati in controlli ha determinato una variazione media degli incassi del 133%, con un picco massimo del 985%. Controlli della Guardia di Finanza anche nel cuore della "movida" napoletana.

Controlli anche nei quartieri della movida

Blitz della Guardia di Finanza anche nel cuore della movida napoletana. Nelle ore serali e notturne controllati 30 esercizi commerciali (discopub, ristoranti, pizzerie) dove sono stati intervistati 261 lavoratori; 34 sono risultati irregolari. Nei confronti di 5 locali sarà avanzata proposta di sospensione dell'attività per gravi irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Controlli anche in laboratori industriali: individuati 32 irregolari dei quali 22 senza permesso di soggiorno.



Scoperti due evasori totale ma con la supercar

Non aveva mai presentato una dichiarazione dei redditi eppure era in possesso di una Porsche Carrera: è uno dei dati emersi dal blitz che la Guardia di Finanza ha messo in atto a Napoli. Stessa situazione anche per un altro caso, quello di un cittadino "sconosciuto" al fisco, che è risultato in possesso di una Audi 5.



In campo oltre 250 militari

E' dalle prime ore di martedì sera che circa 250 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno posto in essere un vasto "Piano di Controllo Economico del Territorio". Tra l'altro, pattuglie di finanzieri "in divisa" hanno dato attuazione nel centro della città di Napoli ad una serie di attività volte al contrasto ed alla prevenzione degli illeciti fenomeni dell'abusivismo commerciale, della contraffazione marchi, della sicurezza prodotti, della tutela del Made in Italy e della minuta vendita di sigarette di contrabbando. Sequestrati depositi, giocattoli, tabacchi lavorati esteri. Denunciate 17 persone.



