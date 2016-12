14:08

- Il giorno dopo la storica sentenza del processo Eternit arrivano le reazioni di chi non è soddisfatto del verdetto. Perché il tribunale ha stabilito che il disastro ambientale provocato dagli stabilimenti di Napoli-Bagnoli e Rubiera (Reggio Emilia) è prescritto. E chi in quegli stabilimenti ha lavorato è infuriato: "Non possono esistere morti di serie A e di serie B. Se vi è una condanna non può essere per alcuni, deve essere per tutti".