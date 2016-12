Campania, scatta l'allarme ghiaccio

19:40

- In Campania scatta anche l'allarme ghiaccio. Sono pronte 18 squadre, ognuna di cinque uomini, per rimuovere i lastroni di ghiaccio che si sono formati sui tetti degli edifici e che rappresentano il pericolo maggiore. La decisione è stata presa in un vertice tra i prefetti della regione. Le squadre potranno intervenire in poco tempo in tutte le località della Campania.