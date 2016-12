Gelo, Avellino: evacuata palazzina

16:04

- Un'intera palazzina nel centro di Avellino è stata evacuata dai vigili del fuoco. L'accumulo di neve sul tetto ha messo a rischio la staticità dell'edificio e per nove famiglie è stato disposto l'allontanamento. In centro città i vigili del fuoco sono impegnati in numerose verifiche sugli edifici più a rischio e molte strade sono transennate per il cedimento frequente di enormi lastre di ghiaccio che si staccano dai tetti e dai balconi.