Napoli,trovato cadavere in una casa

10:06

- Un immigrato, non ancora identificato, di circa 40 anni, è morto questa notte in un incendio verificatosi a Casandrino, nel Napoletano. I carabinieri e i vigili del fuoco di Napoli sono intervenuti in vico Francesco Cozzolino dove, per cause in corso di accertamento, si era sviluppato un incendio in un monolocale terraneo. L'appartamento è stato completamente distrutto dalle fiamme. durante il sopralluogo la scoperta del cadavere.