Neve, CC salvano bimbo di tre anni

- Mentre la situazione meteorologica in Irpinia continua a essere difficoltosa a causa delle nuove e abbondanti nevicate, i carabinieri hanno salvato un bambino di tre anni bloccato in un'abitazione isolata in campagna. Non senza difficoltà i militari sono riusciti a raggiungere la casa e a portare in ospedale il piccolo, in preda alle convulsioni.