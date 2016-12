Napoli, operazione anti camorra

08:33

- La Direzione Investigativa Antimafia di Napoli sta eseguendo una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di esponenti della famiglia Potenza, già colpita da una misura cautelare dello scorso 30 giugno. Le accuse vanno dall'associazione per delinquere, all'estorsione, all'usura ed al riciclaggio di ingenti capitali in Svizzera.