Il popolo di Twitter lancia "occupy Scampia" contro il coprifuoco imposto dai boss

Il tam tam è partito online da un "cinguettio" del deputato Pd Pina Picerno, che contro il coprifuoco imposto dai boss a Scampia, ha twitterato un "richiamo alle armi" per gli indignati della rete: "Facciamogli capire che Scampia non è cosaloro... - Il tam tam è partito online da un "cinguettio" del deputato Pd Pina Picerno, che contro il coprifuoco imposto dai boss a Scampia, ha twitterato un "richiamo alle armi" per gli indignati della rete: "Facciamogli capire che Scampia non è cosaloro... #occupyscampia ". E il popolo di Twitter ha risposto: appuntamento venerdì alle 17 in piazza Giovanni Paolo II, nel quartiere napoletano.

L'idea è quella di riprendersi (letteralmente) Scampia e di bissare l'esperienza di Zuccotti Park, armati con tanto di tende per occupare la piazza e fare sentire la propria voce.



Il coprifuoco imposto dai boss

L'idea di Pina Picerno nasce da un'inchiesta pubblicata su "Il mattino" di Napoli: i clan imporrebbero orari di chiusura anticipata a negozianti, ristoranti e bar. Tutti a casa entro le 22, per impedire morti innocenti (che attirerebbero l'attenzione di forze dell'ordine e media) rendendo di fatto più complicata quella che sarebbe una nuova guerra tra clan per il controllo del territorio.