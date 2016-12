Napoli, arrestato super latitante

08:20

- I carabinieri della compagnia di Torre del Greco, in provincia di Napoli, hanno catturato Carmine Esposito, 55 anni, di Casoria, latitante ricercato in tutta Europa per due provvedimenti restrittivi emessi dalla magistratura del Centro e Nord Italia. I militari lo hanno arrestato a San Giorgio a Cremano mentre si aggirava per la cittadina in compagnia di un pregiudicato 44enne affiliato alla camorra.