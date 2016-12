Napoli, crollo al Cardarelli

19:51

- Paura all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove sono crollati i pannelli del soffitto in un locale al piano terra, dove si trovavano alcuni malati. Hanno ceduto alcuni pannelli isolanti e non materiale in muratura, e per questo nessuna delle persone presenti sul posto è rimasta ferita. Il crollo sarebbe avvenuto nel reparto di Ortopedia e i malati presenti, colpiti da forte shock, sono stati trasferiti altrove. Sono intervenuti i Vigili del fuoco.