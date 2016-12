Tir, manca la benzina a Napoli

10:16

- Scarseggia la benzina dalle prime ore oggi a Napoli, dove già nel tardo pomeriggio di ieri ed in serata i distributori sono stati presi d'assalto per le notizie sul blocco dei Tir. In nottata chi ne ha avuto la possibilità ha fatto rifornimento ai distributori automatici. Diversi distributori della zona collinare e del centro espongono il cartello "esauriti benzina e gasolio".