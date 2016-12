23.19 - Assalto alle pompe di benzina nel Frusinate

Assalto alle pompe di benzina in tutta la provincia di Frosinone. Dal tardo pomeriggio i distributori di carburante sono assediati dai camionisti in seguito allo sciopero dei Tir che gli autotrasportatori stanno attuando da ieri sera in tutta la Ciociaria con presidio davanti ai caselli dell'A1 Roma-Napoli. La protesta, decisa da TrasportoUnito Fiap, andrà avanti fino a venerdì nel Lazio e si prevedono ulteriori disagi per gli automobilisti.



20.24 - Domani fermi gli stabilimenti Fiat

Domani mattina gli stabilimenti Fiat di Melfi, Cassino, Pomigliano, Mirafiori e Sevel Val di Sangro non lavoreranno il primo turno a causa del mancato rifornimento di componenti provocato dallo sciopero degli autotrasportatori. Nelle prossime ore si saprà se l'attività potrà riprendere nel pomeriggio.



16.45 - Garante scioperi: "Blocchi inaccettabili"

"I blocchi causati dalla protesta degli autotrasportatori sono inaccettabili". Lo ha dichiarato Roberto Alesse, presidente dell'Autorità di garanzia sugli scioperi, annunciando che aprirà "un procedimento per valutare le sanzioni da irrogare a chiunque stia violando la legge e danneggiando i cittadini".



16.40 - A Napoli file ai distributori benzina

Lunghe file ai distributori di carburante si registrano da alcune ore in molte zone di Napoli e in provincia: la protesta degli autotrasportatori fa temere agli automobilisti che i benzinai restino, da un momento all'altro, privi di approvvigionamenti. Le file, in alcuni casi (come a viale Colli Aminei e corso Amedeo di Savoia) rallentano il traffico.



16.13 - Presidi in Toscana

Un presidio di camionisti sta bloccando il casello in entrata di Valdichiana, in provincia di Arezzo, sull'Autostrada del sole. Per il momento passano solo le autovetture mentre i manifestanti bloccano l'ingresso sulla viabilità ordinaria di tutti i mezzi pesanti. Stessa situazione anche in provincia di Livorno: manifestanti fermano l'uscita dei tir dalla superstrada Firenze-Pisa-Livorno e sopratutto il loro ingresso nella darsena.



13.13 - Torino, bloccato l'ingresso della A4

Gli autotrasportatori che da questa mattina protestano bloccando la tangenziale di Torino hanno bloccato anche l'ingresso dell'autostrada A4 Torino-Milano in corso Giulio Cesare, nella zona settentrionale della città. Resta ancora semiparalizzata la tangenziale, dove, in entrambi i sensi di marcia, si circola soltanto sulla corsia di sorpasso. I manifestanti stanno bloccando tutti i mezzi pesanti mentre consentono la circolazione alle sole auto.



12.17 - Ancora code e disagi da nord a sud

Sulla A14 Bologna Bari Taranto sono chiuse per i veicoli merci le entrate di Poggio Imperiale, San Severo, Foggia e Andria. Sulla A7 Genova-Milano si registrano code in uscita alla stazione di Serravalle Scrivia. Incolonnamenti anche in Lombardia sulla A4 in entrata a Seriate e Capriate. Sulla A1 Milano-Napoli, disagi alla barriera di Napoli nord, sono segnalati incolonnamenti in entrata verso Roma ed in uscita per chi è diretto a Napoli. Sulla A16 Napoli -Canosa si sono formate code alla barriera di Napoli est in entrata verso Canosa. Sulla A30 Caserta-Salerno 3 km di coda in uscita alla barriera di Salerno e incolonnamenti alla stessa barriera in entrata verso Caserta.



12.09 - Uritaxi: "Chiederemo incontro al Parlamento"

"Visto che il decreto passerà alla discussione parlamentare riteniamo che solo lì ci sono degli spazi per un'ulteriore modifica. Per questo chiederemo un incontro con i capigruppo di Camera e Senato, per valutare quelle che sono le loro intenzioni e vedere se possono essere correte quelle che noi riteniamo delle vere e proprio assurdità e anomalie". Lo ha annunciato il presidente di Uritaxi, Loreno Bittarelli, a margine della protesta dei tassisti al Circo Massimo.



12.05 - Rimosso il blocco sulla A3

E' stato rimosso il blocco organizzato in mattinata da un gruppo di manifestanti solidali con il movimento dei "Forconi". La protesta, scattata dopo un presidio in piazza Garibaldi a Napoli, si era spostata all'incrocio di via Galileo Ferraris, bloccando di fatto l'ingresso e l'uscita dall'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno.



11.24 - Cancellieri: "Non tollereremo blocchi stradali"

"Seguiamo con molta attenzione e fermezza" le proteste in tutta Italia di varie categorie e "siamo aperti al dialogo, ma anche ad usare tutti gli strumenti che la legge ci mette a disposizione". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri, spiegando che non saranno tollerati blocchi stradali e proteste che violano la legge.



10.19 - Pescara, 40 Tir sulla A14

Nei pressi del casello Città Sant'Angelo-Pescara Nord dell'autostrada A14 una quarantina di mezzi pesanti, al momento, sono fermi mentre i camionisti cercano di convincere i colleghi in uscita e in entrata sull'autostrada ad unirsi alla manifestazione.



10.11 - Minacce per chi non protesta

Tensione sempre più alta. Alcuni camionisti avrebbero tagliato le ruote dei camion dei colleghi che hanno deciso di non aderire alle proteste.



10.09 - Ancora blocchi nella Sicilia orientale

Presidi a Giarre e Caltagirone in provincia di Catania. Nel Ragusano a Modica, Monterosso, Ragusa (stazione Di Chiara), Sampieri, Pozzallo, Donmnalucata, Comiso e Santa Croce Camerino mercato ortofrutticolo. Tir bloccati a Reggio Calabria e Villa San Giovanni



09.31 - Proteste a Genova

Disagi sulla rete autostradale genovese. La protesta sta provocando forti rallentamenti e code all'uscita del casello di Genova - Bolzaneto e sul raccordo tra l'autostrada A10-Genova-Ventimiglia e la A7 Genova-Milano.



09.20 - Disagi in Calabria

A Catanzaro si registrano code e rallentamenti sulla superstrada Catanzaro-Lamezia Terme in ingresso nel capoluogo. Dalla mezzanotte sono in atto presidi che impediscono il transito a camion e Tir sulla A3 Salerno-Reggio Calabria a Rosarno, Gioia Tauro e Campo Calabro. Stessa situazione nella zona nord del tratto calabrese dell'arteria a Montalto Uffugo, Cosenza Nord e Firmo.



09.13 - Tir nella Bergamasca

Presidi di autotrasportatori sull'autostrada A4 nella Bergamasca. Tir fermi, e qualche picchetto, sono segnalati al casello di Bergamo, e in entrata e uscita a Seriate e a Dalmine. Al momento la circolazione è regolare, tranne per alcuni rallentamenti.



09.05 - Disagi sulla A30 e A3

Sulla A30 Caserta-Salerno alla barriera di Mercato San Severino (Salerno) sono oltre un centinaio i mezzi pesanti fermi sulla carreggiata. Presidi vengono segnalati anche sulla A3 Salerno-Reggio Calabria, alle uscite di Eboli, Sicignano degli Alburni e ad Atena Lucana.



