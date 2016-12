Nursery a scuola per una mamma 13enne

foto Afp 09:16 - Diventata mamma tre mesi fa, a soli 13 anni, non poteva più frequentare la scuola non potendo portare in classe anche il neonato. Il Tribunale dei Minorenni di Napoli ha però disposto il suo ritorno a scuola, grazie anche alla disponibilità di preside e docenti dell'istituto "Filangieri" di Frattamaggiore, nel Napoletano. - Diventata mamma tre mesi fa, a soli 13 anni, non poteva più frequentare la scuola non potendo portare in classe anche il neonato. Il Tribunale dei Minorenni di Napoli ha però disposto il suo ritorno a scuola, grazie anche alla disponibilità di preside e docenti dell'istituto "Filangieri" di Frattamaggiore, nel Napoletano.

"I compagni di classe - ha riferito la professoressa Rossella Ragone - l'hanno accolta con un enorme e commovente cartellone di benvenuto fatto con le loro mani, composto da una cinquantina di palloncini di colore rosa".



A scoprire la situazione in cui si trovava la tredicenne è stata la task-force dell'Istituto commerciale Filangieri, costituita dalla preside Giuseppina Cafasso per contrastare la dispersione scolastica nella zona. La piccola studentessa-madre aveva rinunciato alle lezioni in quanto costretta ad allattare ogni due-tre ore la sua bimba. Non potendo affidare la piccola alle cure della madre, costretta a lavorare tutto il giorno, né al padre, impiegato all'estero, alla tredicenne non restava altro che starsene a casa ad accudire sua figlia, nata a novembre.



"Lunedì prossimo le due nostre assistenti sociali si recheranno all'istituto commerciale Filangieri per chiedere alla preside in che maniera possiamo aiutare sia lei che la studentessa-madre - ha detto il sindaco di Frattamaggiore, Francesco Russo - la tredicenne non è residente nel nostro comune ma mi metterò in contatto con il sindaco del suo comune di residenza per trovare il modo di aiutarla insieme".



Ovviamente la "nursery" nell'istituto non è altro che una soluzione temporanea e servono aiuti che consentano alla giovane madre di proseguire gli studi con più tranquillità. "Inizialmente era titubante - ha detto la professoressa Ragone - si è tenuta costantemente in contatto sia con me che con la preside Cafasso per sapere come stava la sua bambina. Noi tutte l'abbiamo rassicurata e chiesto la sua presenza solo quando necessario, cioè per l'allattamento. Poi, piano piano, siamo riuscite a fare in modo che, finalmente, tornasse a fare l'alunna".