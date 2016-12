11:15

- Diatriba tra il sindaco e il vescovo di Castellammare di Stabia. L'oggetto della polemica è la processione di San Catello, il santo patrono della città della provincia di Napoli. Secondo il primo cittadino, Luigi Bobbio, il percorso infatti rende omaggio al boss della città Renato Raffone, detto Battifreddo. La casa del boss è situata sopra la Cappella Fara. Sotto le velate spoglie del passaggio obbligato dal santuario, quindi, ci sarebbe la volontà di onorare Battifreddo. Una volta arrivati dinanzi alla cappela infatti i portatori del santo fanno un inchino.Come mostra il video di "Pupia Tv", nonostante la disposizione della Giunta di cambiare il percorso, il vescovo della città, monsignor Felice Cece, ha voluto procedere, come sempre, seguendo la tradizione, trasgredendo così le misure del sindaco, che durante la processione per protesta si è tolto la fascia tricolore e ha abbandonato il rito. Questa volta, però, l'inchino non è stato eseguito, ciò ha fatto andare in escandescenze Battifreddo.