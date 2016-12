Taxi Napoli verso ripresa servizio

22:36

- Un gruppo di tassisti ha deciso di assicurare il turno di notte a Napoli, raccogliendo l' invito della Prefettura. Una quindicina di auto pubbliche è ferma attualmente al parcheggio di fronte al Teatro San Carlo, in attesa di passeggeri. Auto in sosta vengono segnalate anche in altri parcheggi della città. "Radio taxi Napoli", la maggiore cooperativa di auto pubbliche, ha ripreso ad accettare prenotazioni.