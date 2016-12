foto Ansa Correlati Le foto dell'attentato di Napoli

Tre ordigni sono scoppiati ieri sera davanti alla sede di Equitalia a Napoli, provocando fortunatamente solo danni ai vetri e alle saracinesche. Contro la sede, un mese fa, era staato lanciato un potente petardo. Dei manichini "impiccati" sono stati collocati nella notte davanti alla sede di Equitalia di via Aurelia, a Roma. L'associazione di destra Roma Nord ha rivendicato il gesto.

A Napoli le esplosioni hanno provocato la rottura dei vetri e danni alle saracinesche, ma non hanno causato feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.



Manichini impiccati a Roma, gesto rivendicato

L'associazione di destra Roma Nord ha rivendicato il gesto eclatante davanti alla sede di Equitalia di via Aurelia. "I militanti - si legge in una nota dell'organizzazione - hanno appeso sulle vetrate alcuni manichini 'impiccati' per protestare contro i metodi di riscossione della societ… dell'Agenzia delle Entrate". "A seguito delle preoccupanti notizie sui numerosi suicidi per debiti dovuti nei confronti delle istituzioni varie - si legge ancora nel comunicato lasciato sulle vetrate degli uffici di Equitalia - Roma Nord con un'azione dimostrativa manifesta lo sdegno nei confronti dei metodi intimidatori e violenti di riscossione coatta utilizzati prendendo la sede di Equitalia come simbolo di questa, ormai tristemente comune, pratica".