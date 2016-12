Calcio, dopo il video di Napoli-Lecce sentito in Procura il portiere De Sanctis

foto LaPresse Correlati Gol del Napoli, ma De Sanctis non esulta 22:15 - Il portiere del Napoli, Morgan De Sanctis, è stato sentito in Procura a Napoli come persona informata dei fatti. Il calciatore, in particolare, è stato convocato per fornire chiarimenti sull'ormai famoso video girato durante la partita Napoli-Lecce del 3 dicembre, nel quale, dopo la quarta rete dei partenopei messa a segno da Cavani, il portiere non esulta e anzi pare contrariato. - Il portiere del Napoli, Morgan De Sanctis, è stato sentito in Procura a Napoli come persona informata dei fatti. Il calciatore, in particolare, è stato convocato per fornire chiarimenti sull'ormai famoso video girato durante la partita Napoli-Lecce del 3 dicembre, nel quale, dopo la quarta rete dei partenopei messa a segno da Cavani, il portiere non esulta e anzi pare contrariato.

Ai pm - secondo quanto si è appreso - De Sanctis ha ribadito quanto già dichiarato in alcune interviste: cioè, che non ha l'abitudine di esultare in campo, ma nello spogliatoio, ed era nervoso per le numerose occasioni mancate dalla propria squadra, che vinse l'incontro con il punteggio di 4 a 2. De Sanctis si è trattenuto in Procura per circa un'ora e mezzo. L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Melillo.