Omicidio Rea, Parolisi non può vedere la figlia

Salvatore Parolisi, detenuto per l'omicidio della moglie Melania Rea, per ora non potrà incontrare in carcere la figlia di due anni. La visita, che doveva svolgersi ieri e che è saltata per una "bagarre" legale, è stata ora sospesa dal giudice tutelare, Vicenza Barbalucca, che ha disposto una consulenza tecnica.

Il giudice non ha ravvisato elementi "gravemente ostativi" all'incontro padre-figlia, ma ha deciso di disporre l'accertamento tecnico con l'obiettivo di valutare, tra l'altro, la situazione psico-fisica della minore dopo la perdita della madre e l'allontanamento del padre.



Il consulente, inoltre - ha stabilito il giudice tutelare del Tribunale di Nola (Napoli) - dovrà indicare le modalità più idonee dell'incontro, che sarà preceduto da un programma preparatorio e di assistenza psicoterapeutica per la bambina.



Bimba rimane nella casa dei nonni materni

La nonna e il nonno materni sono stati nominati tutore e protutore della figlia di due anni dei coniugi Salvatore Parolisi e Melania Rea, il primo detenuto per l'omicidio della moglie. Lo ha stabilito il giudice tutelare di Nola. La bimba, dunque, resta affidata ai nonni materni, ma i nonni e una zia paterna potranno periodicamente vederla.