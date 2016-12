Avellino, donna uccisa in casa

19:22

- Una donna di 45 anni è stata trovata senza vita, uccisa con colpi di arma da fuoco, all'interno della sua abitazione ad Atripalda, in provincia di Avellino. Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista. Il marito della donna, che si trovava in casa all'arrivo dei carabinieri, è stato accompagnato alla locale stazione dell'Arma per essere interrogato.