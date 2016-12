foto LaPresse 12:00 - Angoscia finita per la famiglia di Habtamu Scacchi, il 13enne di origine etiope scomparso il 4 gennaio in provincia di Novara, dov'era in vacanza. Il ragazzino è stato trovato nella stazione di Napoli. Agli agenti ha detto che avrebbe voluto andare in Etiopia dal fratello. Durante la fuga ha dormito in strada, in ripari di fortuna, comprandosi qualcosa da mangiare con qualche spicciolo donatogli da alcuni passanti. - Angoscia finita per la famiglia di Habtamu Scacchi, il 13enne di origine etiope scomparso il 4 gennaio in provincia di Novara, dov'era in vacanza. Il ragazzino è stato trovato nella stazione di Napoli. Agli agenti ha detto che avrebbe voluto andare in Etiopia dal fratello. Durante la fuga ha dormito in strada, in ripari di fortuna, comprandosi qualcosa da mangiare con qualche spicciolo donatogli da alcuni passanti.

Habtamu si è detto pentito per questo suo gesto. Con gli agenti, che lo hanno accolto e convinto a tornare sui suoi passi, ha anche tracciato le tappe del suo viaggio che dal luogo della scomparsa avrebbe dovuto portarlo dal fratello in Etiopia: a piedi avrebbe addirittura raggiunto a Salerno, passando per Battipaglia. Il 13enne è stato riconosciuto dagli agenti che prima gli hanno offerto la colazione e poi l'hanno condotto negli uffici. Grande gioia in famiglia, residente a Paderno Dugnano, nel Milanese. I genitori si sono subito messi in viaggio per Napoli.