Napoli, trovati due corpi carbonizzati in auto: si segue la pista camorristica

foto Ansa Correlati Guarda le foto 13:54 - Due cadaveri carbonizzati sono stati trovati in un'auto bruciata a Melito, nell'entroterra napoletano. La vettura, una Punto risultata rubata, è stata rinvenuta dai carabinieri in Via Papa Giovanni XXIII su segnalazione dei vigili del fuoco. Le vittime al momento non sono state ancora identificate. Dopo lo spegnimento del rogo, il ritrovamento dei due cadaveri carbonizzati da parte dei pompieri. - Due cadaveri carbonizzati sono stati trovati in un'auto bruciata a Melito, nell'entroterra napoletano. La vettura, una Punto risultata rubata, è stata rinvenuta dai carabinieri in Via Papa Giovanni XXIII su segnalazione dei vigili del fuoco. Le vittime al momento non sono state ancora identificate. Dopo lo spegnimento del rogo, il ritrovamento dei due cadaveri carbonizzati da parte dei pompieri.

Probabile che le due vittime siano state prima uccise e poi infilate nell'auto data alle fiamme. I due corpi non sono stati ancora identificati.



Melito è una delle zone che negli anni a metà tra il 2000 e il 2010 fu coinvolta nella faida tra il clan di Lauro e gli scissionisti di Secondigliano e Scampia. Gli investigatori ritengono che per le modalita' di esecuzione il duplice omicidio possa essere maturato in ambito camorristico.