Caserta, anziana uccisa in casa forse in rapina

Una donna di 70 anni è stata trovata uccisa in casa a Piana di Monteverna, nel Casertano. Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Caserta. La pista più accreditata dagli inquirenti è quella di una rapina finita tragicamente: la donna sarebbe stata accoltellata.

La vittima si chiamava Angela Santabarbara ed è stata trovata senza vita nella sua abitazione nel centro del paese. La donna, che viveva da sola, è stata assassinata con diverse coltellate che l'hanno raggiunta in varie parti del corpo. In casa è stata trovata in disordine come se qualcuno avesse rovistato alla ricerca di refurtiva.



A trovare la settantenne, verso le 12, sono stati i familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Secondo i carabinieri, l'omicidio è avvenuto qualche ora prima.



La pista più accreditata sembrerebbe quella della rapina finita in tragedia ma i carabinieri del nucleo investigativo di Caserta non escludono altre opzioni e stanno conducendo le indagini a tutto campo.



Campania, in un mese 4 rapine finite in tragedia

Nell'ultimo mese e mezzo, in Campania sono stati quattro in totale i casi di rapine in casa o di liti finite tragicamente in omicidio. Il 20 novembre a Licola, frazione del comune di Pozzuoli (Napoli), una donna di 76 anni, Antonietta Gigante, fu trovata senza vita. Le mani legate sul ventre. I rapinatori si trasformarono in aguzzini e la picchiarono a morte perché intendevano sapere da lei a tutti i costi dove nascondesse i suoi averi. Il 7 dicembre toccò ad Anna Bevilacqua, di 66 anni, ammazzata nella sua abitazione di Marano, nel Napoletano. Il giorno dopo venne arrestata una lontana parente, di 22 anni, che l'avrebbe colpita a coltellate per denaro. Sempre nel Casertano, il 18 dicembre, un uomo di 73 anni, Antonio Saviano, ex impiegato comunale, celibe, è stato ammazzato a calci e pugni dai rapinatori che probabilmente intendevano portargli via i soldi delle polizze assicurative che l'uomo riscuoteva dai suoi clienti nell'ambito della sua attività. Oggi il nuovo caso a Piana di Monteverna.