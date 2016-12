Delitto nel Salernitano, due fermi

11:34

- Due persone sono state fermate per l'omicidio di Armando Tomasino e della compagna Maria Lamberti avvenuto il 2 gennaio, ad Albanella in provincia di Salerno. Si tratta di un marocchino e di un italiano di Capaccio. Sembra che i due avessero litigato con la coppia per motivi legati al lavoro. L'accusa è di omicidio pluriaggravato in concorso.