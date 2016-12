Rogo in casa, un morto a Napoli

10:27

- Un uomo è morto in un incendio in un appartamento a Napoli. La vittima, di cui non sono state rese note le generalità, era appena tornata dall'ospedale per una frattura. Gli abitanti del palazzo, prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, hanno tentato di spegnere le fiamme con alcuni estintori ma è stato necessario l'intervento dei pompieri per domare completamente il rogo.